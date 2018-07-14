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    Казахстан осуществил трансфер бывшего футболиста "Карабаха" - ОФИЦИАЛЬНО

    Бразильский игрок вновь будет выступать в одной команде с Ричардом Алмейда

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Карабаха" Педро Энрике подписал контракт с казахстанским клубом "Астана".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, принадлежащий греческому ПАОК 28-летний полузащитник будет выступать в новой команде на правах аренды.

    Бразильский игрок вновь будет выступать в одной команде с Ричардом Алмейда. В прошлом сезоне они играли со своим соотечественником в агдамском клубе.

    В настоящее время "Астану" возглавляет бывший главный тренер "Габалы" Роман Григорчук.

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