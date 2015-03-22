​Казахский тренер: Не хотелось бы в стыковых матчах попасть на Азербайджан

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ "Не хотелось бы попасть на Чехию или Азербайджан. Эти команды будут посильнее остальных соперников".

Как передает Report со ссылкой на Vesti.kz, об этом заявил главный тренер карагандинского"Тулпара" Амиржан Муканов.

Напомним, что квалификационные матчи седьмой отборочной группы чемпионата Европы 2016 года проходили в Румынии. Сборная Казахстана по футзалу заняла второе место и вместе с Румынией попала на стыковые матчи.

По мнению Амиржана Муканова, казахстанской команде по силам победить любого соперника в плей-офф.

"Уверен, наша команда имеет все шансы пройти дальше. Там, естественно, многое будет зависеть от жребия, кто на кого выйдет. Но не хотелось бы попасть на Чехию или Азербайджан. Эти команды будут посильнее остальных соперников. Надо учитывать, что за короткий период Азербайджан способен натурализовать еще каких-то игроков и стать более сильнее. Эта сборная играет в техничный и комбинационный футзал. В составе есть хорошие мастера. Чехия - волевая команда, квалифицированная. Остальные ниже рангом. Пройдя румынский этап, сборной Казахстана по силам играть с любым противником", - сказал Муканов.