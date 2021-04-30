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Кавани побил рекорд Месси и Левандовского в еврокубках

Кавани побил рекорд Месси и Левандовского в еврокубках Ответная встреча команд пройдёт 6 мая на стадионе "Олимпико" в Риме (Италия)
Футбол
30 апреля 2021 г. 09:38
Кавани побил рекорд Месси и Левандовского в еврокубках

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА "Манчестер Юнайтед" принимал римскую "Рому". Встреча проходила на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 6:2.

Как сообщает Report со ссылкой на championat.com, в составе победителей дубль оформил Эдинсон Кавани.

Также на его счету две результативные передачи. Как сообщается в "твиттере" OptaJavier, уругваец в возрасте 34 лет и 74 дней стал самым возрастным игроком, которому удалось набрать 2+2 в еврокубках. Он побил рекорд форварда "Баварии" Роберта Левандовски и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, которым удавалось это сделать в 31 год.

Ответная встреча команд пройдёт 6 мая на стадионе "Олимпико" в Риме (Италия). Во второй полуфинальной паре Лиги Европы сильнейшего выявят лондонский "Арсенал" и испанский "Вильярреал".

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Версия на азербайджанском языке Kavani Messi və Levandovskinin rekordunu qırdı

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