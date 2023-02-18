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Катарский консорциум сделал официальное предложение о покупке "МЮ"

Катарский консорциум сделал официальное предложение о покупке "МЮ" Консорциум, возглавляемым президентом Исламского банка Катара шейхом Джасимом бин Хамадом Аль-Тани, подал заявку на приобретение английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".
Футбол
18 февраля 2023 г. 04:19
Катарский консорциум сделал официальное предложение о покупке МЮ

Консорциум, возглавляемым президентом Исламского банка Катара шейхом Джасимом бин Хамадом Аль-Тани, подал заявку на приобретение английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил журналист издания The New York Times Тарик Панья, ссылаясь на заявление Аль-Тани.

"Шейх Джасим бин Хамад Аль-Тани сегодня подтвердил подачу заявки на приобретение 100% акций клуба "Манчестер Юнайтед". Целью является возвращение клубу его былой славы на поле и вне его. Заявка будет полностью освобождена от долгов благодаря фонду Аль-Тани Nine Two Foundation, который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр и инфраструктуру. Другие детали заявки будут раскрыты позже в случае, если процесс приобретения получит свое развитие", - говорится в заявлении.

Напомним, что 23 ноября 2022 года стало известно, что совет директоров "Манчестер Юнайтед" начал процесс изучения стратегических альтернатив для клуба, включая его продажу. Семейство Глейзеров, владеющее клубом, оценивает стоимость сделки в 6-8 млрд фунтов стерлингов (от 7,2 до 9,6 млрд долларов - ред.) и рассчитывает завершить ее в первом квартале 2023 года.

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