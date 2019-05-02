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Катарская компания желает продать ПСЖ

Катарская компания желает продать ПСЖ

Фонд "Qatar Sports Investments" желает продать французский клуб "ПСЖ". 

Как сообщает Report со ссылкой на газету Le Parisien, катарские владельцы парижского клуба охладели к своему активу и могут сократить финансирование после чемпионата мира - 2022, который пройдёт у них на родине.

Также они рассматривают уход из "ПСЖ". 

Президент "ПСЖ" Нассер Ганим аль-Хелаифи является членом Исполнительного комитета Ассоциации европейских клубов (ECA).  

Отметим, что 31 мая 2011 года "Qatar Sports Investments" приобрел 70% акций клуба за 50 млн евро. Через год компания стала единственным владельцем парижского клуба. С тех пор он 6 раз становился чемпионом Франции, 5 раз - Лиги и 4 раза обладателем кубка страны. 

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