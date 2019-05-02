Катарская компания желает продать ПСЖ

Фонд "Qatar Sports Investments" желает продать французский клуб "ПСЖ".

Как сообщает Report со ссылкой на газету Le Parisien, катарские владельцы парижского клуба охладели к своему активу и могут сократить финансирование после чемпионата мира - 2022, который пройдёт у них на родине.

Также они рассматривают уход из "ПСЖ".

Президент "ПСЖ" Нассер Ганим аль-Хелаифи является членом Исполнительного комитета Ассоциации европейских клубов (ECA).

Отметим, что 31 мая 2011 года "Qatar Sports Investments" приобрел 70% акций клуба за 50 млн евро. Через год компания стала единственным владельцем парижского клуба. С тех пор он 6 раз становился чемпионом Франции, 5 раз - Лиги и 4 раза обладателем кубка страны.