President
О нас

Катар стал победителем домашнего Кубка Азии

Катар стал победителем домашнего Кубка Азии Завершился финальный матч Кубка Азии, в котором встречались сборные Иордании и Катара. Команды играли на стадионе "Лусаил Айконик" в городе Лусаил, Катар.
Футбол
10 февраля 2024 г. 22:26
Катар стал победителем домашнего Кубка Азии

Завершился финальный матч Кубка Азии, в котором встречались сборные Иордании и Катара. Команды играли на стадионе "Лусаил Айконик" в городе Лусаил, Катар.

Как передает Report, стартовый свисток прозвучал в 18:00 по бакинскому времени. Сборная Катара одержали победу со счётом 2:1.

На 22-й минуте нападающий сборной Катара Акрам Афиф реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. Иордания отыгралась на 67-й минуте благодаря голу форварда Язана Аль-Наймата. Однако спустя всего пять минут катарцы вновь получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Афиф. На 90+4-й минуте Акрам оформил хет-трик, также забив с пенальти.

Напомним, сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qətər yığması futbol üzrə Asiya Kubokunun qalibi olub

Самое важное

Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
9 февраля 2024 г. 21:52
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 20:08
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
9 февраля 2024 г. 19:40
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 14:53
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi