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Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира

Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира 29 ноября проходил матч 3-го тура группы А, в котором встречались сборные Нидерландов и Катара. Игра прошла на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей.
Футбол
29 ноября 2022 г. 21:56
Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира

29 ноября проходил матч 3-го тура группы А, в котором встречались сборные Нидерландов и Катара. Игра прошла на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей.

Как передает Report, противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу команды Луи ван Гала.

Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира, а также установил антирекорд по пропущенным голам на групповом этапе для страны-хозяйки. Подопечные Феликса Санчеса забили всего один гол, а пропустили семь.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займёт второе место в группе B, а Сенегал встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете B.

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