Катар хотят лишить чемпионата мира по футболу

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен принять Катар, может быть перенесен из-за конфликта между странами региона, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Саудовская Аравия, Йемен, ОАЭ, Египет, Бахрейн и Мавритания написали совместное письмо в ФИФА с обвинениями Катара в поддержке международного терроризма.

В письме указано, что Катар не сможет провести чемпионат мира на должном уровне и обеспечить безопасность болельщиков, так как эта страна является "базой террористов". Отмечается, что страны готовы бойкотировать турнир, если ФИФА не прислушается к их требованиям.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. В первоначальной заявке Катара предполагалось наличие 12 стадионов, но затем их количество было сокращено до восьми - минимума, предусмотренного ФИФА.