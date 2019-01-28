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    Каталонский клуб на три года дисквалифицирован из профессионального футбола

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Дисциплинарный судья Ла Лиги дисквалифицировал "Реус" из профессионального футбола на три года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ла лиги, причина связана с невыплатой задолженностей перед игроками. 

    Кроме этого, каталонский клуб должен выплатить 250 тысяч евро.

    Отметим, что в текущем сезоне он набрал 21 очко и находится на 20-ой строчке.

    Команда автоматически опустится в нижнюю лигу и на всех последующих матчах "Реус" получит техническое поражение. 

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