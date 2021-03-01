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Каталонская полиция задержала экс-президента ФК "Барселона"

Каталонская полиция задержала экс-президента ФК "Барселона" По данным телеканала Antena 3, не исключаются задержания
Футбол
1 марта 2021 г. 15:15
Каталонская полиция задержала экс-президента ФК Барселона

Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жозеп Мария Бартомеу задержан сегодня в рамках операции каталонской полиции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, правоохранители задержали еще двух человек.

По данным телеканала Antena 3, операция связана с наймом клубом компании, которая могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Бартомеу.

Он являлся президентом "Барселоны" до 2020 года.

14:19

Полиция испанского автономного сообщества Каталония проводит сегодня обыски в офисах футбольного клуба "Барселона". Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в региональных правоохранительных органах.

На уточняющий вопрос, проводят ли стражи порядка обыски, представитель полиции заявил: "Да, все верно".

По данным телеканала Antena 3, не исключаются задержания. Предполагается, что операция связана с наймом клубом компании, которая могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации в отношении игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Жозепа Бартомеу. Он являлся президентом "Барселоны" до 2020 года.

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