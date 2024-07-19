Каспер Шмейхель переходит в "Селтик"

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель продолжит карьеру в "Селтике".

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель продолжит карьеру в "Селтике".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с голкипером рассчитан до конца сезона 2024/2025.

"Селтик" долго искал замену Джо Харту, в списке было более 20 претендентов. Однако в итоге Брендан Роджерс остановился на хорошо знакомом ему по работе в "Лестере" датчанине.

После 10 лет в "Лестере", Шмейхель отыграл по сезону в "Ницце" и в "Андерлехте". Последним клубом голкипера был "Андерлехт "(Бельгия), за который он выступал с сентября 2021 года.