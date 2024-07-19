О нас

Каспер Шмейхель переходит в "Селтик"

Каспер Шмейхель переходит в "Селтик" Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель продолжит карьеру в "Селтике".
Футбол
19 июля 2024 г. 10:17
Каспер Шмейхель переходит в Селтик

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель продолжит карьеру в "Селтике".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с голкипером рассчитан до конца сезона 2024/2025.

"Селтик" долго искал замену Джо Харту, в списке было более 20 претендентов. Однако в итоге Брендан Роджерс остановился на хорошо знакомом ему по работе в "Лестере" датчанине.

После 10 лет в "Лестере", Шмейхель отыграл по сезону в "Ницце" и в "Андерлехте". Последним клубом голкипера был "Андерлехт "(Бельгия), за который он выступал с сентября 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şotlandiya klubu Danimarka millisinin qapıçısını transfer edib

Другие новости из категории

Французский Лион подписал грузинского футболиста
Французский "Лион" подписал грузинского футболиста
19 июля 2024 г. 03:21
Лига Чемпионов УЕФА: Билеты на матч Карабах - Линкольн поступят в продажу завтра
Лига Чемпионов УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Линкольн" поступят в продажу завтра
18 июля 2024 г. 23:52
Лига Европы: Бакинская Зиря в серии пенальти проиграла молдавскому Шерифу
ФотоЛига Европы: Бакинская "Зиря" в серии пенальти проиграла молдавскому "Шерифу"
18 июля 2024 г. 22:54
ФИФА может отстранить израильские сборные и клубы от международных турниров
ФИФА может отстранить израильские сборные и клубы от международных турниров
18 июля 2024 г. 22:29
Мамардашвили попал в десятку самых подорожавших голкиперов по итогам ЕВРО-2024
Мамардашвили попал в десятку самых подорожавших голкиперов по итогам ЕВРО-2024
18 июля 2024 г. 20:31
Карабах подписал контракт с Шахруддином Магомедалиевым 
"Карабах" подписал контракт с Шахруддином Магомедалиевым 
18 июля 2024 г. 13:11
Нефтчи в контрольном матче оказался сильнее турецкого Сивасспора
"Нефтчи" в контрольном матче оказался сильнее турецкого "Сивасспора"
17 июля 2024 г. 21:56
Скончался молодой вратарь эквадорской Барселоны 
Скончался молодой вратарь эквадорской "Барселоны" 
17 июля 2024 г. 21:13
ФК Сумгайыт отправит информацию о полной готовности стадиона в УЕФА в эти выходные
ФК "Сумгайыт" отправит информацию о полной готовности стадиона в УЕФА в эти выходные
17 июля 2024 г. 14:17
У Месси диагностировали повреждение связок правой лодыжки
У Месси диагностировали повреждение связок правой лодыжки
17 июля 2024 г. 02:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi