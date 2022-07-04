Касорла продлил контракт с «Аль-Саддом»

Испанский полузащитник Санти Касорла решил остаться в катарском клубе «Аль-Садд».

Испанский полузащитник Санти Касорла решил остаться в катарском клубе «Аль-Садд».

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, 37-летний футболист продлил контракт ещё на год.

Напомним, что Касорла перебрался в Катар в 2020 году. До этого он выступал за испанский «Вильярреал». В «Аль-Садде» он работал под руководством соотечественника Хави Эрнандеса. Но специалист в дальнейшем возглавил «Барселону», которой и руководит в настоящее время.

В следующем сезоне главным тренером команды станет Хуанма Лильо, он ранее был ассистентом наставника «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Касорла принял участие в 16 матчах. Он забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.