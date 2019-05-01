​Касильяс перенес инфаркт на тренировке "Порту"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс находится в больнице из-за проблем с сердцем, сообщает Marca, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации источника, бывший голкипер "Реала" и сборной Испании перенес инфаркт миокарда. В настоящее время футболист перенес операцию и находится под пристальным наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что в текущем сезоне 37-летний Касильяс больше не выйдет на поле.

Напомним, Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. В текущем сезоне голкипер провел 10 матчей за португальскую команду в Лиге чемпионов и пропустил 15 голов.