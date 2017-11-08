Касильяс стал лауреатом премии Golden Foot 2017

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Голкипер португальского футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс стал лауреатом ежегодной премии Golden Foot, присуждающейся игрокам, достигшим 28-летнего возраста, за успешную профессиональную карьеру.

Как передает Report, об этом сообщает испанское издание AS.

Значительную часть карьеры 36-летний Касильяс отыграл в составе «Реала», с которым пять раз становился чемпионом Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Кроме того, со сборной Испании по футболу голкипер становился чемпионом мира и выиграл два чемпионата Европы.