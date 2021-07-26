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Карпин вступил в должность главного тренера сборной России по футболу

Карпин вступил в должность главного тренера сборной России по футболу Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) и вступил в должность главного тренера сборной России.
Футбол
26 июля 2021 г. 16:29
Карпин вступил в должность главного тренера сборной России по футболу

Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) и вступил в должность главного тренера сборной России.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Российского футбольного союза, передает Report со ссылкой на российским СМИ.

Наставник "Ростова" Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным подписан сегодня, 26 июля. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на ЕВРО-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

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