Карпин вступил в должность главного тренера сборной России по футболу

Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) и вступил в должность главного тренера сборной России.

Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) и вступил в должность главного тренера сборной России.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Российского футбольного союза, передает Report со ссылкой на российским СМИ.

Наставник "Ростова" Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным подписан сегодня, 26 июля. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на ЕВРО-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.