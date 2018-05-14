Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Футболист Карлос Тевес назвал время завершения карьеры после окончания контракта с аргентинским клубом "Бока Хуниорс".

Как сообщает Report, 34-летний нападающий сказал, что в конце сезона завершит карьеру футболиста.

"Я уйду из футбола, когда мой контракт с "Бокой" подойдет к концу. В другое время я скучал по клубам, когда уходил из них. В этот раз все не так. Я не стану уходить в другой клуб и завершу карьеру в футболке "Боки", - заявил он.

Отметим, что Тевес также выступал в "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", итальянском "Ювентусе" и китайском "Шанхай Шэньхуа".