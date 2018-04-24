Карло Анчелотти предложили возглавить сборную Италии

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти может возглавить сборную Италии.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, федерация футбола Италии сделала 59-летнему специалисту предложение возглавить национальную команду страны.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост главного тренера сборной Италии является нынешний наставник "Зенита" Роберто Манчини.

Напомним, что сборная Италии не попала на чемпионат мира – 2018, проиграв Швеции в отборочном раунде.