Карло Анчелотти не исключает завершения карьеры в клубном футболе

Главный тренер ФК "Реал Мадрид" Карло Анчелотти заявил, что не исключает завершения карьеры в клубном футболе.

Главный тренер ФК "Реал Мадрид" Карло Анчелотти заявил, что не исключает завершения карьеры в клубном футболе.

Как сообщает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Amazon Prime.

По словам итальянского специалиста, в будущем он может возглавить какую-либо национальную команду.

"После "Реала" я, скорее всего, уйду в отставку, но, если клуб захочет, чтобы я остался здесь на 10 лет, я останусь еще на 10 лет. Национальная сборная в будущем может быть вариантом. Канада? Почему нет? Я был бы не против", - отметил К.Анчелотти.

К.Анчелотти 62 года, он возглавил "Реал Мадрид" летом 2021 года и выиграл с клубом чемпионат Испании. Он стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. По ходу карьеры он также приводил к победам в национальных первенствах английский "Челси", германскую "Баварию", итальянский "Милан" и французский ПСЖ. Анчелотти трижды выигрывал Лигу чемпионов - дважды с "Миланом" и один раз с "Реалом".