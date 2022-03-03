Карло Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Тренер испанского "Реал Мадрида" Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии.

Тренер испанского "Реал Мадрида" Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру 63-летнего наставника "Реала".

Отмечается, что у испанского специалиста теплые отношения с Алексом Фергюсоном и генеральным директором "Манчестер Юнайтед" Ричардом Арнольдом. Алекс Фергюсон рекомендовал клубу рассмотреть кандидатуру Анчелотти.

"Манчестер Юнайтед" выбирает между Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет "Пари Сен-Жермен" и наставником "Аякса" Эриком тен Хагом.

На данный момент временным тренером "Манчестер Юнайтед" является Ральф Рангник, который будет возглавлять клуб до конца текущего сезона.