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Карло Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Карло Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед" Тренер испанского "Реал Мадрида" Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии.
Футбол
3 марта 2022 г. 09:22
Карло Анчелотти может возглавить Манчестер Юнайтед

Тренер испанского "Реал Мадрида" Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру 63-летнего наставника "Реала".

Отмечается, что у испанского специалиста теплые отношения с Алексом Фергюсоном и генеральным директором "Манчестер Юнайтед" Ричардом Арнольдом. Алекс Фергюсон рекомендовал клубу рассмотреть кандидатуру Анчелотти.

"Манчестер Юнайтед" выбирает между Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет "Пари Сен-Жермен" и наставником "Аякса" Эриком тен Хагом.

На данный момент временным тренером "Манчестер Юнайтед" является Ральф Рангник, который будет возглавлять клуб до конца текущего сезона.

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Версия на азербайджанском языке Karlo Ançelotti "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi ola bilər

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