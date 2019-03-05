Карло Анчелотти: Азербайджан достиг большого развития

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан стремительно растет и достиг большого развития".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер итальянского клуба "Наполи" Карло Анчелотти, комментируя проведение финала Лиги Европы в Баку.

60-летний специалист отметил, что он до сих пор не бывал в Азербайджане, сюда приезжал его помощник. "В 1995 году в игре Лиги чемпионов мы должны были встретиться с польской командой "Видзев". Мы направили сотрудника, чтобы он просмотрел игру нашего потенциального соперника".

Матч, о котором говорил известный тренер, состоялся 23 июля 1997 года. В первом квалификационном этапе Лиги чемпионов с "Видзев" встретился клуб "Нефтчи". Представитель Азербайджана проиграл в Баку со счетом 0:2, а спустя неделю в городе Лодз уступил со счетом 0:8 и приостановил борьбу. На очередном этапе "Видзев" встретился с "Пармой", которой тогда руководил Анчелотти. Итальянская команда выиграла дома со счетом 4:0, в гостях – 3:1 и вышла в третий квалификационный этап ЛЧ.

Сейчас "Наполи" продолжает борьбу в Лиге Европы. Неапольский клуб проведет домашнюю игру 1/8 финала против австрийского "Зальцбурга" 7 марта, а выездную – 14 марта.

Отметим, что 29 мая в 23:00 на Бакинском олимпийском стадионе состоится финальная встреча.