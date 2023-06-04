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Карим Бензема забил гол в последнем матче за "Реал"

Карим Бензема забил гол в последнем матче за "Реал" Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао со счетом 1:1 в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
4 июня 2023 г. 23:10
Карим Бензема забил гол в последнем матче за Реал

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао со счетом 1:1 в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В составе "Реала" гол забил Карим Бензема (72-я минута, с пенальти). У "Атлетика" отличился Ойан Сансет (49). На 10-й минуте вратарь "Реала" Тибо Куртуа отразил пенальти, который исполнял полузащитник "Атлетика" Микель Весга.

Бензема провел последний матч в составе "Реала". 4 июня пресс-служба клуба сообщила об уходе француза из команды по окончании сезона. Бензема выступал за "Реал" с 2009 года, провел за мадридскую команду 648 матчей в разных турнирах, забив 354 гола и отдав 165 результативных передач, по количеству забитых мячей футболист занимает второе место в истории клуба, уступая только португальцу Криштиану Роналду (450). В составе "Реала" Бензема стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, четырехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, трижды побеждал в кубке и суперкубке страны.

По итогам сезона "Реал" набрал 78 очков и занял второе место в чемпионате Испании, победителем турнира стала "Барселона" (88 очков), которая позднее в воскресенье сыграет с "Сельтой" в заключительном туре. Тройку лидеров замкнул мадридский "Атлетико" (77 очков), который в воскресенье на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом" (2:2).

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