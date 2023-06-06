Карим Бензема перешел в "Аль-Иттихад" - ОФИЦИАЛЬНО

Саудовский "Аль-Иттихад" в своем Twitter объявил о подписании контракта с французским нападающим Каримом Бензема.

Саудовский "Аль-Иттихад" в своем Twitter объявил о подписании контракта с французским нападающим Каримом Бензема.

Как передает Report, контракт 35-летнего нападающего будет рассчитан на три года. За первые два сезона действующий обладатель "Золотого мяча" получит около €200 млн.

Напомним, что 4 июня мадридский "Реал" объявил об уходе 35-летнего форварда по окончании сезона.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи.

Мадридский "Реал" по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании.

Всего в составе "сливочных" Бензема провел 14 лет. За это время он выиграл 25 трофеев, забил 353 гола, заняв вторую строчку в списке бомбардиров за историю "Реала".