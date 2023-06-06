О нас

Карим Бензема перешел в "Аль-Иттихад" - ОФИЦИАЛЬНО

Карим Бензема перешел в "Аль-Иттихад" - ОФИЦИАЛЬНО Саудовский "Аль-Иттихад" в своем Twitter объявил о подписании контракта с французским нападающим Каримом Бензема.
Футбол
6 июня 2023 г. 23:03
Карим Бензема перешел в Аль-Иттихад - ОФИЦИАЛЬНО

Саудовский "Аль-Иттихад" в своем Twitter объявил о подписании контракта с французским нападающим Каримом Бензема.

Как передает Report, контракт 35-летнего нападающего будет рассчитан на три года. За первые два сезона действующий обладатель "Золотого мяча" получит около €200 млн.

Напомним, что 4 июня мадридский "Реал" объявил об уходе 35-летнего форварда по окончании сезона.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи.

Мадридский "Реал" по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании.

Всего в составе "сливочных" Бензема провел 14 лет. За это время он выиграл 25 трофеев, забил 353 гола, заняв вторую строчку в списке бомбардиров за историю "Реала".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kərim Benzema Səudiyyə Ərəbistanı klubuna keçib

Другие новости из категории

В футбольной Суперлиге осталось две команды
В футбольной Суперлиге осталось две команды
6 июня 2023 г. 21:20
Премьер Грузии осмотрел отремонтированный в рамках Euro U-21 стадион в Тбилиси
Премьер Грузии осмотрел отремонтированный в рамках Euro U-21 стадион в Тбилиси
6 июня 2023 г. 13:23
Нефтчи оштрафован на 5,6 тыс. манатов
"Нефтчи" оштрафован на 5,6 тыс. манатов
6 июня 2023 г. 12:42
СМИ: Модрич подпишет трёхлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии
СМИ: Модрич подпишет трёхлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии
6 июня 2023 г. 06:52
ФК Челси подписал 16-летнего Кендри Паэса
ФК Челси подписал 16-летнего Кендри Паэса
5 июня 2023 г. 20:00
Златан Ибрагимович завершил карьеру
Златан Ибрагимович завершил карьеру
5 июня 2023 г. 01:52
Карим Бензема забил гол в последнем матче за Реал
Карим Бензема забил гол в последнем матче за "Реал"
4 июня 2023 г. 23:10
Реал нашел замену Бензема
"Реал" нашел замену Бензема
4 июня 2023 г. 21:04
Неймар обратился к Месси после его ухода из ПСЖ
Неймар обратился к Месси после его ухода из ПСЖ
4 июня 2023 г. 18:16
Мадридский Реал объявил об уходе Бензема
Мадридский "Реал" объявил об уходе Бензема
4 июня 2023 г. 14:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi