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    Карим Бензема может быть арестован сроком на 5 лет

    В его отношении возбуждено уголовное дело

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В отношении футболиста испанского "Реал Мадрида" Карима Бензема возбуждено уголовное дело. 

    Как сообщает Report, если вина нападающего будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

    Он подозревается в шантаже товарища по команде Матье Вальбуэна, выступающего за сборную Франции.

    Согласно утверждениям, в руки Бензема и трех его друзей попали видеозаписи Вальбуэны интимного характера. Эти трое , шантажируя футболиста, требовали у него 150 тыс. евро. 

    Отметим, что Карим Бензема по этой причине был задержан полицией 4 ноября и был освобожден через день.

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