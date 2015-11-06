Карим Бензема может быть арестован сроком на 5 лет

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В отношении футболиста испанского "Реал Мадрида" Карима Бензема возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, если вина нападающего будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Он подозревается в шантаже товарища по команде Матье Вальбуэна, выступающего за сборную Франции.

Согласно утверждениям, в руки Бензема и трех его друзей попали видеозаписи Вальбуэны интимного характера. Эти трое , шантажируя футболиста, требовали у него 150 тыс. евро.

Отметим, что Карим Бензема по этой причине был задержан полицией 4 ноября и был освобожден через день.