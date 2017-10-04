Карел Яролим: Сборная Азербайджана хорошо выступает в защите и показывает комбинированный футбол

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Мы подготовились к матчу хорошо. Однако, после встречи с Северной Ирландией должны улучшить результаты. Мы располагаем достаточной информацией о сборной Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Чехии Карел Яролим на пресс-конференции, организованной до предстоящего со сборной Азербайджана отборочного группового матча чемпионата мира 2018 года.

По словам 61-летнего специалиста, основную силу они намерены направить на вторую часть матча: "Национальная сборная Азербайджана хорошо выступает в защите и показывает комбинированный футбол. Постараемся добиться максимального результата. Насколько мы добьемся этого, увидим завтра".

К.Яролим считает, что не стоит трагично воспринимать набранные сборной Чехии в отборочном раунде 9 очков, это ничего не меняет: "Факт заключается в том, что у нас 9 очков. Нам бы тоже хотелось иметь хороший результат. Серьезных изменений в составе не ожидается. Можно сказать, что 90% состава будут прежними игроками. Естественно, я постоянно испытываю новых игроков".

По словам К.Яролима, столица Азербайджана ему очень понравилась и ему хотелось бы посетить город не только в качестве тренера, но и в качестве туриста.

Отметим, что предстоящий 5 октября на Бакинском олимпийском стадионе матч начнется в 20:00.

ФОТО: Фири Салим