"Кардифф Сити" может столкнуться с трансферным запретом из-за погибшего в авиакатастрофе футболиста

"Кардифф Сити" всё ещё не выплатил "Нанту" компенсацию за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в начале этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, в ФИФА недовольны тем, что валлийский клуб задерживает выплату.

Представители организации пригрозили "Кардиффу" длительным запретом на приобретение футболистов, который может составить три трансферных окна.

Отметим, что ранее ФИФА в результате длительных разбирательств обязал "Кардифф" выплатить "Нанту" 6 млн евро. Клуб затем заявил о намерении оспорить решение в Спортивном арбитражном суде. При этом изначальная сумма перехода должна была составить 17 млн евро.

Сала перешёл в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.