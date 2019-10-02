"Кардифф" оспорит решение ФИФА о выплате денег за погибшего футболиста

В "Кардифф Сити" остались недовольны решением ФИФА о выплате клубом 6 млн евро "Нанту" за трансфер погибшего нападающего Эмилиано Салы.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, представитель "Кардиффа" заявил, что британский клуб оспорит данное решение в Спортивном арбитражном суде. Также в своём заявлении он сказал, что клуб крайне разочарован вердиктом ФИФА и считает его несправедливым.

Отметим, что Сала перешёл в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.