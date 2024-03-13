"Карабах" занял 39-е место среди 900 клубов по числу точных ударов в ворота соперника

"Карабах" стал лидером среди азербайджанских клубов по числу точных ударов в ворота соперника на матчах чемпионата страны.

"Карабах" стал лидером среди азербайджанских клубов по числу точных ударов в ворота соперника на матчах чемпионата страны.

Как сообщает Report, Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг 900 мировых футбольных клубов по числу точных голов в национальных лигах в сезоне 2023/2024.

Агдамский клуб стал лидером чемпионата Азербайджана, забив в среднем 5,81 точных удара за матч. В мировом рейтинге команда Гурбана Гурбанова заняла 39-е место.

Второе место среди участников Премьер-лиги Азербайджана занял "Туран Товуз". Региональный клуб в среднем за матч забил 4,64 точных удара в ворота соперника.

Мировой рейтинг возглавляет нидерландский клуб ПСВ с показателем 8,92.

Показатели клубов Премьер-лиги Азербайджана:

1. "Карабах" - 5,81

2. "Туран Товуз" - 4,64.

3. "Сабах" - 3,81.

4. "Габала" - 3,73.

5. "Сабаил" - 3,73.

6. "Араз-Нахчыван" - 3,57.

7. "Нефтчи" - 3,50.

8. "Кяпяз" - 3,38.

9. "Зиря" - 2,77.

10. "Сумгайыт" - 2,73.