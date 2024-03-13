"Карабах" занял 39-е место среди 900 клубов по числу точных ударов в ворота соперника

"Карабах" стал лидером среди азербайджанских клубов по числу точных ударов в ворота соперника на матчах чемпионата страны.
Как сообщает Report, Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг 900 мировых футбольных клубов по числу точных голов в национальных лигах в сезоне 2023/2024.
Агдамский клуб стал лидером чемпионата Азербайджана, забив в среднем 5,81 точных удара за матч. В мировом рейтинге команда Гурбана Гурбанова заняла 39-е место.
Второе место среди участников Премьер-лиги Азербайджана занял "Туран Товуз". Региональный клуб в среднем за матч забил 4,64 точных удара в ворота соперника.
Мировой рейтинг возглавляет нидерландский клуб ПСВ с показателем 8,92.
Показатели клубов Премьер-лиги Азербайджана:
1. "Карабах" - 5,81
2. "Туран Товуз" - 4,64.
3. "Сабах" - 3,81.
4. "Габала" - 3,73.
5. "Сабаил" - 3,73.
6. "Араз-Нахчыван" - 3,57.
7. "Нефтчи" - 3,50.
8. "Кяпяз" - 3,38.
9. "Зиря" - 2,77.
10. "Сумгайыт" - 2,73.