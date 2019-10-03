"Карабах" забил второй гол в матче с "Дюделанжем" - ОБНОВЛЕНО

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Карабах» забил очередной гол в матче с Дюделанжем.

Как передает Report, на 30-й минуте матча Мичель забил очередной гол «Карабаха» - 0:2.

***23:20

В рамках II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА начался матч между "Дюделанжем" (Люксембург) и "Карабахом".

Как передает Report, представитель Агдама в гостях играет с «Дюделанжем».

Матч проходит на стадионе «Jozi Bartel». «Карабах» вышел на поле без Филиппа Озобича и Хайме Ромеро. Оба полузащитника травмированы.

Эта встреча является знаковым для главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова. 47-летний специалист проводит свой сотый европейский матч во главе команды с 2008 года.