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"Карабах" забил 8 безответных голов в ворота "Шамахы"

"Карабах" забил 8 безответных голов в ворота "Шамахы" Очередной матч XXIII тура состоялся в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Футбол
15 апреля 2022 г. 21:44
Карабах забил 8 безответных голов в ворота Шамахы

Очередной матч XXIII тура состоялся в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, лидер чемпионата "Карабах" принимал "Шамаха". Встреча, которая проходила на "Азерсун Арене" завершилась победой хозяев поля со счетом 8:0.

После этой победы агдамский клуб упрочил свое лидерство, достигнув 55 очков. "Шамаха" с 20 очками занимает 6-е место.

Отметим, что в первом поединке дня "Габала" дома сыграла вничью с "Сумгайытом" - 1:1.

Тур завершится 16 апреля матчами "Зиря" - "Сабаил" и "Нефтчи" - "Сабах".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Şamaxı"nı 8 cavabsız qolla məğlub edib

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