"Карабах" забил 8 безответных голов в ворота "Шамахы"

Очередной матч XXIII тура состоялся в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Очередной матч XXIII тура состоялся в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, лидер чемпионата "Карабах" принимал "Шамаха". Встреча, которая проходила на "Азерсун Арене" завершилась победой хозяев поля со счетом 8:0.

После этой победы агдамский клуб упрочил свое лидерство, достигнув 55 очков. "Шамаха" с 20 очками занимает 6-е место.

Отметим, что в первом поединке дня "Габала" дома сыграла вничью с "Сумгайытом" - 1:1.

Тур завершится 16 апреля матчами "Зиря" - "Сабаил" и "Нефтчи" - "Сабах".