"Карабах" забил 4-й мяч в матче с "Дюделанжем" - ОБНОВЛЕНО - 4

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" забил 4-й мяч в матче с "Дюделанжем".
Как передает Report, на 69-й минуте матча Д. Кинтана забил очередной гол «Карабаха» - 0:4.
***00:30
Начался 2-ой тайм матча группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» - «Карабах».
Как передает Report, "Карабах" в гостях ведет со счетом 0:3.
***00:08
В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" забил 3-й мяч в матче с "Дюделанжем".
Как передает Report, на 37-й минуте матча Р. Алмейда забил очередной гол «Карабаха» - 0:3.
***23:32
В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Карабах» забил очередной гол в матче с Дюделанжем.
Как передает Report, на 30-й минуте матча Мичель забил очередной гол «Карабаха» - 0:2.
***23:20
В рамках II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА начался матч между "Дюделанжем" (Люксембург) и "Карабахом".
Как передает Report, представитель Агдама в гостях играет с «Дюделанжем».
Матч проходит на стадионе «Jozi Bartel». «Карабах» вышел на поле без Филиппа Озобича и Хайме Ромеро. Оба полузащитника травмированы.
Эта встреча является знаковым для главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова. 47-летний специалист проводит свой сотый европейский матч во главе команды.
Anar TağıyevАвтор новости