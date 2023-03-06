"Карабах" забил 1400-й гол на чемпионатах Азербайджана

"Карабах" забил 1400-й гол на чемпионатах Азербайджана.

"Карабах" забил 1400-й гол на чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейный гол был забит в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

Второй мяч, забитый гостями на Габалинском городском стадионе, вошел в историю как 1400-й.

Муса Гурбанлы забил юбилейный гол "Карабаха", одержавшего победу в матче со счетом 3:1.

Агдамский клуб стал второй командой, забившей 1400 и более голов в чемпионатах Азербайджана.

Отметим, что первый гол "Карабаха" в национальных чемпионатах забил Мехман Алишанов 3 мая 1992 года в матче с сабирабадским "Иншаатчы".