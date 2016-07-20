Баку. 20 Июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский клуб "Карабах" вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Как передает Report, в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Карабах» в гостях сыграл вничью со счетом 1:1 с "Дюделанжем".

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч.

"Дюделанж" (Дюделанж, Люксембург) — "Карабах" (Агдам, Азербайджан) — 1:1

Голы: Ндиайе, 72 (1:0); Рейналдо, 90+4 (1:1).

Предупреждения: Дикаба, 24; Покар, 84 — Гусейнов, 18; Мичел, 27; Садыхов, 65; Диниев, 88.

"Карабах" в первом матче выиграл у команды из Люксембурга со счетом 2:0 и таким образом вышел в следующий этап квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с чешской "Викторией Пльзень".