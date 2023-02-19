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"Карабах" вырвал победу у "Зиря" на последних минутах матча

"Карабах" вырвал победу у "Зиря" на последних минутах матча В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 23-го тура.
Футбол
19 февраля 2023 г. 20:56
Карабах вырвал победу у Зиря на последних минутах матча

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 23-го тура.

Как сообщает Report, в последней игре тура "Зиря" принимал "Карабах".

Столичный клуб с 2015 года не побеждал "скакунов" в играх первенства страны. Удача и на этот раз отвернулась от хозяев поля.

Автогол игрока "Зиря" на 87-й минуте матча принес минимальную победу "Карабаху" в 30-й очной игре между командами.

После этого результата агдамский клуб увеличил количество очков до 61 и упрочил свое лидерство, "Зиря" занимает четвертое место с 32 очками.

В предыдущих играх тура "Кяпаз" дома обыграл "Шамахы" (3:2), "Габала" одолел "Сумгайыт" (2:1), "Нефтчи" дома выиграл у "Сабаил" (3:0), а "Туран Товуз" на выезде оказался сильнее "Сабаха" (0:2).

Отметим, что игры 24-го тура Премьер-лиги пройдут 24-27 февраля.

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Версия на азербайджанском языке “Zirə”nin “Qarabağ”la oyunlardakı 8 illik qələbə həsrəti davam edib

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