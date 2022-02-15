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"Карабах" вылетел во Францию на матч с "Марселем"

"Карабах" вылетел во Францию на матч с "Марселем" "Карабах" вылетел во Францию на первый матч плей-офф Лиги конференции УЕФА против "Марселя".
Футбол
15 февраля 2022 г. 16:00
Карабах вылетел во Францию на матч с Марселем

"Карабах" вылетел во Францию на первый матч плей-офф Лиги конференции УЕФА против "Марселя".

Как сообщает Report, самолет, который доставит агдамский клуб в Марсель, вылетел из Международного аэропорта Гейдара Алиева в 16:00.

Главный тренер команды Гурбан Гурбанов примет участие в пресс-конференции 16 февраля в 18:40 по местному времени (21:40 по бакинскому времени). Открытая тренировка команды для представителей СМИ состоится в 19:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени) на стадионе "Велодром", где запланировано проведение матча.

Матч между "Марселем" и "Карабахом" начнется 17 февраля в 00:00 по бакинскому времени на стадионе "Велодром" в Марселе. Ответный матч состоится через неделю в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ" "Marsel"lə oyun üçün Fransaya yollanıb
Версия на английском языке ФотоQarabag flying to France for game with Marseille

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