Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сегодня команда "Карабах" выйдет на историческую игру в Лиге чемпионов по футболу.
Как сообщает Report, агдамская команда в самом престижном клубном турнире континента в ответном матче на этапе "плей-офф" встретится с командой Дании "Копенгаген".
Встреча с "Карабахом" для главного тренера "Копенгагена" Столе Сольбаккена будет 100-й игрой в еврокубках.
Лига чемпионов
Ответный матч плей-офф
23 августа
22:45. "Копенгаген" (Дания) - "Карабах" (Азербайджан)
Главный арбитр: Альберто Ундиано Мальенко
Боковые арбитры: Роберто Алонсо Фернандес, Рауль Кабаньеро Мартинес
Помощники судьи: Алехандро Хосе Эрнандес, Хосе Мария Санчес Мартинес
Четвертый арбитр: Диего Барберо Севилья (испанская бригада арбитров)
Судейский наблюдатель: Альфредо Тренталанье (Италия)
Представитель УЕФА: Алан Макри (Шотландия)
Копенгаген. Стадион Parken
Первый матч - 0:1.
Sport DepartmentАвтор новости
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