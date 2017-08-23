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    "Карабах" выйдет на историческую игру в Лиге чемпионов

    Представитель Азербайджана может принести успех всему футболу страны© Report.az

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сегодня команда "Карабах" выйдет на историческую игру в Лиге чемпионов по футболу.

    Как сообщает Report, агдамская команда в самом престижном клубном турнире континента в ответном матче на этапе "плей-офф" встретится с командой Дании "Копенгаген".

    Встреча с "Карабахом" для главного тренера "Копенгагена" Столе Сольбаккена будет 100-й игрой в еврокубках.

    Лига чемпионов

    Ответный матч плей-офф

    23 августа

    22:45. "Копенгаген" (Дания) - "Карабах" (Азербайджан)

    Главный арбитр: Альберто Ундиано Мальенко

    Боковые арбитры: Роберто Алонсо Фернандес, Рауль Кабаньеро Мартинес

    Помощники судьи: Алехандро Хосе Эрнандес, Хосе Мария Санчес Мартинес

    Четвертый арбитр: Диего Барберо Севилья (испанская бригада арбитров)

    Судейский наблюдатель: Альфредо Тренталанье (Италия)

    Представитель УЕФА: Алан Макри (Шотландия)

    Копенгаген. Стадион Parken

    Первый матч - 0:1.

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