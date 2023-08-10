"Карабах" вступает в борьбу в Лиге Европы УЕФА

Агдамский футбольный клуб "Карабах" проведет первую игру в текущем сезоне Лиги Европы УЕФА.

Агдамский футбольный клуб "Карабах" проведет первую игру в текущем сезоне Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report , в первом матче III квалификационного раунда "скакуны" в Баку примут команду "ХИК" из Финляндии. Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 20:00. Главным арбитром назначен израильтянин Рой Рейнсрайбер.

В составе "Карабаха" Марко Вешович и Аббас Гусейнов пропустят матч из-за травм. В финском клубе также не обошлось без потерь. В первом матче "ХИК" не сможет воспользоваться услугами Деяна Илиева, Валттери Морена, Оливера Петтерсона, Матти Пелтолы, Алекси Паананена и Рупе Риски.

Ответная встреча между командами пройдет 20 августа.

Напомним, что в III квалификационном раунде сезона 2021/2022 Лиги Европы бакинский "Нефтчи" уступил "ХИК" по сумме двух матчей (3:0, 2:2).

Лига Европы УЕФА

III квалификационный раунд, первая игра

10 августа

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "ХИК" (Финляндия)

Судья: Рой Рейнсрайбер (Израиль)

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.

Отметим, что победитель этой пары в стадии плей-офф встретится с проигравшим пары "Олимпия" (Словения) – "Галатасарай" (Турция). Проигравшая команда встретится с победителем пары "Фарул" (Румыния) - "Флора" (Эстония) за выход в групповой раунд Лиги конференций.