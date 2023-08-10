"Карабах" вступает в борьбу в Лиге Европы УЕФА

Агдамский футбольный клуб "Карабах" проведет первую игру в текущем сезоне Лиги Европы УЕФА.
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В составе "Карабаха" Марко Вешович и Аббас Гусейнов пропустят матч из-за травм. В финском клубе также не обошлось без потерь. В первом матче "ХИК" не сможет воспользоваться услугами Деяна Илиева, Валттери Морена, Оливера Петтерсона, Матти Пелтолы, Алекси Паананена и Рупе Риски.
Ответная встреча между командами пройдет 20 августа.
Напомним, что в III квалификационном раунде сезона 2021/2022 Лиги Европы бакинский "Нефтчи" уступил "ХИК" по сумме двух матчей (3:0, 2:2).
Лига Европы УЕФА
III квалификационный раунд, первая игра
10 августа
20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "ХИК" (Финляндия)
Судья: Рой Рейнсрайбер (Израиль)
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.
Отметим, что победитель этой пары в стадии плей-офф встретится с проигравшим пары "Олимпия" (Словения) – "Галатасарай" (Турция). Проигравшая команда встретится с победителем пары "Фарул" (Румыния) - "Флора" (Эстония) за выход в групповой раунд Лиги конференций.