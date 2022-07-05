"Карабах" вступает в борьбу в Лиге чемпионов

Сегодня "Карабах" стартует в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня "Карабах" стартует в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, агдамский клуб будет гостем польского "Леха" в первой игре первого квалификационного раунда. Матч, который пройдет на одноименном стадионе в Познани, начнется в 22:00 по бакинскому времени. Встречу будет обслуживать испанский арбитр ФИФА Хосе Луис Мунуэра.

Лига чемпионов УЕФА

I отборочный этап, первая игра

5 июля

22:00. "Лех" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)

Судья: Хосе Луис Мунуэра

Познань, стадион "Познань".

Отметим, что ответный матч между командами состоится 7 июля в Баку. Победитель этой пары сыграет во втором квалификационном раунде со швейцарским "Цюрихом". Проигравшая команда встретится с сильнейшей парой "Слован" (Словакия) - "Динамо" (Батуми, Грузия) во втором квалификационном этапе Лиги конференций УЕФА.