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"Карабах" вступает в борьбу в Лиге чемпионов

"Карабах" вступает в борьбу в Лиге чемпионов Сегодня "Карабах" стартует в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
5 июля 2022 г. 07:50
Карабах вступает в борьбу в Лиге чемпионов

Сегодня "Карабах" стартует в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, агдамский клуб будет гостем польского "Леха" в первой игре первого квалификационного раунда. Матч, который пройдет на одноименном стадионе в Познани, начнется в 22:00 по бакинскому времени. Встречу будет обслуживать испанский арбитр ФИФА Хосе Луис Мунуэра.

Лига чемпионов УЕФА

I отборочный этап, первая игра

5 июля

22:00. "Лех" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)

Судья: Хосе Луис Мунуэра

Познань, стадион "Познань".

Отметим, что ответный матч между командами состоится 7 июля в Баку. Победитель этой пары сыграет во втором квалификационном раунде со швейцарским "Цюрихом". Проигравшая команда встретится с сильнейшей парой "Слован" (Словакия) - "Динамо" (Батуми, Грузия) во втором квалификационном этапе Лиги конференций УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

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