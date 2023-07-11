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"Карабах" вступает в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА

"Карабах" вступает в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА "Карабах" сегодня вступит в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА 2023/2024 сезона.
Футбол
11 июля 2023 г. 07:30
Карабах вступает в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА

"Карабах" сегодня вступит в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА 2023/2024 сезона.

Как передает Report, в матче первого квалификационного раунда "скакуны" на выезде сыграют с "Линкольном" из Гибралтара. Встреча пройдет на стадионе "Виктория" и начнется в 19:30 по бакинскому времени.

Судить игру будет латвийский рефери ФИФА Виталий Спасенников. В качестве линейных ему помогут Раймондс Татрикс и Артур Сакуровс. Функции четвертого судьи будет выполнять Александр Ануфриевс, судьи VAR - Андрес Трейманис и Кристапс Ратникс.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 19 июля на Бакинском олимпийском стадионе. Победитель сыграет во II квалификационном раунде с сильнейшим пары "Ракув" (Польша) – "Флора" (Эстония).

Лига чемпионов УЕФА
I квалификационный раунд, первая игра
11 июля

19:30. "Линкольн" (Гибралтар) – "Карабах" (Азербайджан)
Судьи: Виталий Спасенников, Раймондс Татрикс, Артурс Сакуровс, Александрс Ануфриевс
Стадион "Виктория".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

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