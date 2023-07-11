"Карабах" вступает в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА

"Карабах" сегодня вступит в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА 2023/2024 сезона.
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Судить игру будет латвийский рефери ФИФА Виталий Спасенников. В качестве линейных ему помогут Раймондс Татрикс и Артур Сакуровс. Функции четвертого судьи будет выполнять Александр Ануфриевс, судьи VAR - Андрес Трейманис и Кристапс Ратникс.
Отметим, что ответный матч между командами состоится 19 июля на Бакинском олимпийском стадионе. Победитель сыграет во II квалификационном раунде с сильнейшим пары "Ракув" (Польша) – "Флора" (Эстония).
Лига чемпионов УЕФА
I квалификационный раунд, первая игра
11 июля
19:30. "Линкольн" (Гибралтар) – "Карабах" (Азербайджан)
Судьи: Виталий Спасенников, Раймондс Татрикс, Артурс Сакуровс, Александрс Ануфриевс
Стадион "Виктория".