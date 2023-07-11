"Карабах" вступает в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА

"Карабах" сегодня вступит в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА 2023/2024 сезона.

"Карабах" сегодня вступит в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА 2023/2024 сезона.

Как передает Report , в матче первого квалификационного раунда "скакуны" на выезде сыграют с "Линкольном" из Гибралтара. Встреча пройдет на стадионе "Виктория" и начнется в 19:30 по бакинскому времени.

Судить игру будет латвийский рефери ФИФА Виталий Спасенников. В качестве линейных ему помогут Раймондс Татрикс и Артур Сакуровс. Функции четвертого судьи будет выполнять Александр Ануфриевс, судьи VAR - Андрес Трейманис и Кристапс Ратникс.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 19 июля на Бакинском олимпийском стадионе. Победитель сыграет во II квалификационном раунде с сильнейшим пары "Ракув" (Польша) – "Флора" (Эстония).

Лига чемпионов УЕФА

I квалификационный раунд, первая игра

11 июля

19:30. "Линкольн" (Гибралтар) – "Карабах" (Азербайджан)

Судьи: Виталий Спасенников, Раймондс Татрикс, Артурс Сакуровс, Александрс Ануфриевс

Стадион "Виктория".