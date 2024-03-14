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"Карабах" встретится сегодня с "Байером 04"

"Карабах" встретится сегодня с "Байером 04" Сегодня состоится ответный матч между "Карабахом" и германским "Байер 04" 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Футбол
14 марта 2024 г. 09:22
Карабах встретится сегодня с Байером 04

Сегодня состоится ответный матч между "Карабахом" и германским "Байер 04" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, матч между чемпионом Азербайджана и одним из главных фаворитов Бундеслиги в Леверкузене обслужит судейская бригада из Англии.

Рефери ФИФА Энтони Тейлору будут ассистировать Гэри Бесуик и Адам Нанн. Четвертым судьей будет Эндрю Медли. За VAR будет наблюдать Стюарт Аттуэлл, за AVAR - Джарред Гаван Джиллетт (Австрия).

Встреча на "БайАрене" начнется в 00:00 по бакинскому времени. Первый матч в Баку завершился со счетом 2:2.

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Версия на английском языке FC Qarabag to face Bayer 04 today
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" bu gün "Bayer 04" ilə üz-üzə gələcək

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