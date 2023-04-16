"Карабах" впервые за почти полтора года проиграл в чемпионате Азербайджана по футболу

Агдамский "Карабах" потерпел первое за 536 дней поражение в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Агдамский "Карабах" потерпел первое за 536 дней поражение в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Report , "скакуны" уступили бакинскому "Сабаху" со счетом 2:1 в выездном матче 30-го тура.

Подопечные Гурбана Гурбанова в последний раз проигрывали в первенстве страны 25 октября 2021 года. Тогда "Сабаил" в домашнем матче 7-го тура сезона 2021/2022 одолел агдамцев со счетом 3:1.

В 49 играх, которые "Карабах" провел между этими двумя поражениями, лишь девять раз победитель не определялся, в остальных 40 матчах победу праздновали "скакуны".

Отметим, что "Карабах" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, имея в запасе 77 очков. "Сабах" занимает второе место, набрав 68 очков.