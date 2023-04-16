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"Карабах" впервые за почти полтора года проиграл в чемпионате Азербайджана по футболу

"Карабах" впервые за почти полтора года проиграл в чемпионате Азербайджана по футболу Агдамский "Карабах" потерпел первое за 536 дней поражение в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Футбол
16 апреля 2023 г. 21:44
Карабах впервые за почти полтора года проиграл в чемпионате Азербайджана по футболу

Агдамский "Карабах" потерпел первое за 536 дней поражение в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Report, "скакуны" уступили бакинскому "Сабаху" со счетом 2:1 в выездном матче 30-го тура.

Подопечные Гурбана Гурбанова в последний раз проигрывали в первенстве страны 25 октября 2021 года. Тогда "Сабаил" в домашнем матче 7-го тура сезона 2021/2022 одолел агдамцев со счетом 3:1.

В 49 играх, которые "Карабах" провел между этими двумя поражениями, лишь девять раз победитель не определялся, в остальных 40 матчах победу праздновали "скакуны".

Отметим, что "Карабах" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, имея в запасе 77 очков. "Сабах" занимает второе место, набрав 68 очков.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Azərbaycan çempionatında 536 gündən sonra ilk dəfə məğlub olub

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