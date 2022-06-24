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"Карабах" вновь отдаст в аренду легионера

"Карабах" вновь отдаст в аренду легионера "Карабах" вновь отдаст в аренду Гаспара Панадеро.
Футбол
24 июня 2022 г. 15:42
Карабах вновь отдаст в аренду легионера

"Карабах" вновь отдаст в аренду Гаспара Панадеро.

По данным Report, "Карабах" ожидает предложения по испанскому полузащитнику.

25-летний игрок, который по решению главного тренера Гурбана Гурбанова не вызван в Австрию на тренировочный сбор, в настоящее время тренируется в Баку.

У Гаспара Панадеро, который провел вторую половину прошлого сезона в кипрском АЕК (Ларнака) на правах аренды, контракт с "Карабахом" до лета 2024 года. Полузащитник, который перешел в Агдам летом 2021 года, в прошлом сезоне сыграл всего в четырех играх.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" legionerini yenidən icarəyə verir

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