"Карабах" входит в число непобедимых европейских команд

"Карабах" входит в число шести "Карабах" входит в число непобедимых европейских команд команд, не уступивших соперникам в продолжающихся национальных чемпионатах.

"Карабах" входит в число шести непобедимых европейских команд, не уступивших соперникам в продолжающихся национальных чемпионатах.

Как сообщает Report, в текущем сезоне Премьер-лиги "скакуны" выиграли 16 из 18 проведенных игр, а две завершили ничьей.

В общем зачете чемпион Азербайджана уступает только сербской команде "Црвена звезда", завоевавшей 17 побед и дважды сыгравшей в ничью.

Лидер итальянской Серии А "Наполи" проиграл в выездном матче XVI тура "Интеру" и выбыл из числа непобежденных команд.

Отметим, что в список также входят уэльский ТНС (15 побед, 3 ничьи), люксембургский "Свифт" (13 побед, 2 ничьи), греческий "Панатинаикос" (12 побед, 3 ничьи) и андоррский "Атлетик Эскальдес" (8 побед, 6 ничьих).