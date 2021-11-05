"Карабах" вернулся на Родину

"Карабах", победивший казахстанский "Кайрат" в выездном матче группового этапа Лиги конференций УЕФА, вернулся на Родину.

"Карабах", победивший казахстанский "Кайрат" в выездном матче группового этапа Лиги конференций УЕФА, вернулся на Родину.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев футболистов встречали представители СМИ, спортсмены и представители общественности.

Напомним, что встреча на стадионе "Орталык" в Алматы завершилась победой агдамского клуба со счетом 2:1. Сейчас подопечные Гурбана Гурбанова с 10 очками на первом месте, став недосягаемым для "Омонии" (2 очка) и "Кайрата" (1 очко). Вместе с представителем Азербайджана в следующий раунд вышел и "Базель" с 8 очками.

Таким образом, "Карабах" в еврокубках стал первым азербайджанским клубом, вышедшим из группы.

Стоит отметить, что в Лиге конференций победители групп выходят сразу в 1/8 финала. Занявшие второе место, в плей-оффе сыграют с третьими командами Лиги Европы.