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"Карабах" вернулся на Родину

"Карабах" вернулся на Родину "Карабах", обыгравший "Омонию" на Кипре во втором туре группового этапа Лиги конференций УЕФА, вернулся на Родину.
Футбол
1 октября 2021 г. 07:14
Карабах вернулся на Родину

"Карабах", обыгравший "Омонию" на Кипре во втором туре группового этапа Лиги конференций УЕФА, вернулся на Родину.

Как передает Report, самолет с игроками приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 7:00 по бакинскому времени. В аэропорту футболистов встречали представители СМИ, спортсмены и представители общественности.

Матч, сыгранный на стадионе GSP в Никосии под судейством шотландского рефери ФИФА Бобби Мэддена, завершился победой агдамской команды со счетом 4:1.

После этого результата "Карабах", увеличивший свои очки до 4, делит 1-2-е места со швейцарским "Базелем".

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” komandası Vətənə qayıdıb

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