"Карабах" вернулся на Родину

"Карабах", обыгравший "Омонию" на Кипре во втором туре группового этапа Лиги конференций УЕФА, вернулся на Родину.

"Карабах", обыгравший "Омонию" на Кипре во втором туре группового этапа Лиги конференций УЕФА, вернулся на Родину.

Как передает Report, самолет с игроками приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 7:00 по бакинскому времени. В аэропорту футболистов встречали представители СМИ, спортсмены и представители общественности.

Матч, сыгранный на стадионе GSP в Никосии под судейством шотландского рефери ФИФА Бобби Мэддена, завершился победой агдамской команды со счетом 4:1.

После этого результата "Карабах", увеличивший свои очки до 4, делит 1-2-е места со швейцарским "Базелем".