"Карабах" вернулся на Родину

"Карабах", обыгравший "Омонию" на Кипре во втором туре группового этапа Лиги конференций УЕФА, вернулся на Родину.
Как передает Report, самолет с игроками приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 7:00 по бакинскому времени. В аэропорту футболистов встречали представители СМИ, спортсмены и представители общественности.
Матч, сыгранный на стадионе GSP в Никосии под судейством шотландского рефери ФИФА Бобби Мэддена, завершился победой агдамской команды со счетом 4:1.
После этого результата "Карабах", увеличивший свои очки до 4, делит 1-2-е места со швейцарским "Базелем".