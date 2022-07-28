"Карабах" вернулся на родину

Сыграв вничью 2:2 с "Цюрихом" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Швейцарии, "Карабах" вернулся в Баку.

Сыграв вничью 2:2 с "Цюрихом" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Швейцарии, "Карабах" вернулся в Баку.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева "Карабах" встретили болельщики.

"Карабах", обыгравший в Баку "Цюрих" со счетом 3:2, в основное время матча на выезде проиграл сопернику со счетом 1:2. Команда, главным тренером которой является Гурбан Гурбанов, благодаря голу, забитому в дополнительное время, вышла в следующий этап – 2:2. "Карабах" встретится с венгерским клубом "Ференцварош" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Свой первый матч азербайджанская команда проведет 3 августа в Баку, а ответный - 9 августа в Будапеште.