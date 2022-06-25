"Карабах" в товарищеской игре разгромил румынский клуб

Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел первый товарищеский матч на сборе в Австрии.

Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел первый товарищеский матч на сборе в Австрии.

Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова сыграли с румынским "Ботошани".

Матч, проходивший на стадионе "Кёссен", завершился победой нашей команды со счетом 4:0.

Дважды отличился Ибрагим Ваджи, по одному разу Кади Борхес и Марко Весович.

Товарищеская игра

25 июня

19:00. "Карабах" - "Ботошани" (Румыния) - 4:0

Голы: Кади Борхес, 11, Марко Весович, 15, Ибрагима Ваджи, 40; 58.

Отметим, что следующие игры пройдут 29 июня. В этот же день "Карабах" сыграет с немецким "Гольштейн Килем" и румынским "Университетом Крайова".