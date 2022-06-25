О нас

"Карабах" в товарищеской игре разгромил румынский клуб

"Карабах" в товарищеской игре разгромил румынский клуб Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел первый товарищеский матч на сборе в Австрии.
Футбол
25 июня 2022 г. 21:09
Карабах в товарищеской игре разгромил румынский клуб

Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел первый товарищеский матч на сборе в Австрии.

Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова сыграли с румынским "Ботошани".

Матч, проходивший на стадионе "Кёссен", завершился победой нашей команды со счетом 4:0.

Дважды отличился Ибрагим Ваджи, по одному разу Кади Борхес и Марко Весович.

Товарищеская игра

25 июня

19:00. "Карабах" - "Ботошани" (Румыния) - 4:0

Голы: Кади Борхес, 11, Марко Весович, 15, Ибрагима Ваджи, 40; 58.

Отметим, что следующие игры пройдут 29 июня. В этот же день "Карабах" сыграет с немецким "Гольштейн Килем" и румынским "Университетом Крайова".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ" ilk yoxlama oyununda Rumıniya klubunu darmadağın edib

Другие новости из категории

Гарет Бэйл продолжит карьеру в американской MLS
Гарет Бэйл продолжит карьеру в американской MLS
25 июня 2022 г. 19:47
Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в ПСЖ
Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в ПСЖ
25 июня 2022 г. 04:42
УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой в Приднестровском регионе Молдовы
УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой в Приднестровском регионе Молдовы
25 июня 2022 г. 02:38
Нефтчи объявил об очередном трансфере
Видео"Нефтчи" объявил об очередном трансфере
24 июня 2022 г. 21:14
Чемпионат Европы: Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал
Чемпионат Европы: Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал
24 июня 2022 г. 17:38
Команда Зира отправилась в Турцию на учебно-тренировочный сбор
ФотоКоманда "Зира" отправилась в Турцию на учебно-тренировочный сбор
24 июня 2022 г. 17:23
Карабах вновь отдаст в аренду легионера
"Карабах" вновь отдаст в аренду легионера
24 июня 2022 г. 15:42
Карабах совершил трансфер футболиста за 1 млн долларов
"Карабах" совершил трансфер футболиста за 1 млн долларов
24 июня 2022 г. 12:55
Фриц Штухлик: Не забуду прекрасное время, проведенное в Азербайджане
Фриц Штухлик: Не забуду прекрасное время, проведенное в Азербайджане
24 июня 2022 г. 11:01
Джебраил проведет первый матч на Региональном кубке УЕФА
"Джебраил" проведет первый матч на Региональном кубке УЕФА
24 июня 2022 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi