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Около 100 румынских болельщиков поддержат "ФКСБ" в игре против "Карабаха"

Около 100 румынских болельщиков поддержат "ФКСБ" в игре против "Карабаха" Румынский клуб "ФКСБ" в матче Лиги Европы УЕФА против "Карабаха" в Баку поддержат около 100 болельщиков.
Футбол
21 января 2025 г. 12:11
Около 100 румынских болельщиков поддержат ФКСБ в игре против Карабаха

Румынский клуб "ФКСБ" в матче Лиги Европы УЕФА против "Карабаха" в Баку поддержат около 100 болельщиков.

Об этом сказал Report руководитель пресс-службы "Карабаха" Анар Гаджиев.

Он сообщил, что румынская команда прибудет в Баку сегодня вечером.

Отметим, что матч VII тура Лиги Европы УЕФА "Карабах" - ФКСБ пройдет 23 января в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В сводной турнирной таблице основного этапа Лиги Европы "Карабах" находится на 33-м месте с 3 очками, ФКСБ - на 10-м месте с 11 очками.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya klubunu "Qarabağ"la Bakıdakı oyunda 100-ə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

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