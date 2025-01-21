Около 100 румынских болельщиков поддержат "ФКСБ" в игре против "Карабаха"

Румынский клуб "ФКСБ" в матче Лиги Европы УЕФА против "Карабаха" в Баку поддержат около 100 болельщиков.
Об этом сказал Report руководитель пресс-службы "Карабаха" Анар Гаджиев.
Он сообщил, что румынская команда прибудет в Баку сегодня вечером.
Отметим, что матч VII тура Лиги Европы УЕФА "Карабах" - ФКСБ пройдет 23 января в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
В сводной турнирной таблице основного этапа Лиги Европы "Карабах" находится на 33-м месте с 3 очками, ФКСБ - на 10-м месте с 11 очками.