"Карабах" в еврокубках добился исторического успеха

"Карабах" обеспечил себе выход в плей-офф в Лиги конференций УЕФА по футболу.

"Карабах" обеспечил себе выход в плей-офф в Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как передает Report, это произошло после того, как швейцарский "Базель" сыграл вничью с "Омонией" в матче четвертого тура на Кипре.

Так, представитель Агдама, победивший "Кайрат" в Казахстане со счетом 2:1, займет одно из первых двух мест в группе H. Сейчас подопечные Гурбана Гурбанова с 10 очками на первом месте и больше не досягаемы для "Омонии" (2 очка) и "Кайрата" (1 очко). Вместе с представителем Азербайджана в следующий раунд вышел и "Базель" с 8 очками.

Таким образом, "Карабах" в еврокубках стал первым азербайджанским клубом, вышедшим из группы.

Стоит отметить, что в Лиге конференций победители групп выходят сразу в 1/8 финала. Занявшие второе место, в плей-оффе сыграют с третьими командами Лиги Европы.