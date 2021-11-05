О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Карабах" в еврокубках добился исторического успеха

"Карабах" в еврокубках добился исторического успеха "Карабах" обеспечил себе выход в плей-офф в Лиги конференций УЕФА по футболу.
Футбол
5 ноября 2021 г. 00:24
Карабах в еврокубках добился исторического успеха

"Карабах" обеспечил себе выход в плей-офф в Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как передает Report, это произошло после того, как швейцарский "Базель" сыграл вничью с "Омонией" в матче четвертого тура на Кипре.

Так, представитель Агдама, победивший "Кайрат" в Казахстане со счетом 2:1, займет одно из первых двух мест в группе H. Сейчас подопечные Гурбана Гурбанова с 10 очками на первом месте и больше не досягаемы для "Омонии" (2 очка) и "Кайрата" (1 очко). Вместе с представителем Азербайджана в следующий раунд вышел и "Базель" с 8 очками.

Таким образом, "Карабах" в еврокубках стал первым азербайджанским клубом, вышедшим из группы.

Стоит отметить, что в Лиге конференций победители групп выходят сразу в 1/8 финала. Занявшие второе место, в плей-оффе сыграют с третьими командами Лиги Европы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" avrokuboklarda tarixi nailiyyətə imza atıb

Другие новости из категории

Лига Европы: Лион вышел в следующий этап, Галатасарай сохранил лидерство
Лига Европы: "Лион" вышел в следующий этап, "Галатасарай" сохранил лидерство
4 ноября 2021 г. 23:53
Курбан Бердыев: Результатом недоволен
Курбан Бердыев: Результатом недоволен
4 ноября 2021 г. 22:48
Гурбан Гурбанов: Мы обыграли очень хорошую команду
Гурбан Гурбанов: Мы обыграли очень хорошую команду
4 ноября 2021 г. 22:16
Лига конференций: Карабах вновь побеждает Кайрат
ФотоЛига конференций: "Карабах" вновь побеждает "Кайрат"
4 ноября 2021 г. 21:23
Хави намерен приобрести в Барселону одного из лучших нападающих
Хави намерен приобрести в "Барселону" одного из лучших нападающих
4 ноября 2021 г. 08:43
Лига конференций: Карабах может обеспечить путевку в плей-офф
Лига конференций: "Карабах" может обеспечить путевку в плей-офф
4 ноября 2021 г. 07:47
Азербайджанский футболист приглашен в сборную Украины
Азербайджанский футболист приглашен в сборную Украины
4 ноября 2021 г. 02:38
Лига чемпионов: Ливерпуль и Аякс вышли в плей-офф
ВидеоЛига чемпионов: "Ливерпуль" и "Аякс" вышли в плей-офф
4 ноября 2021 г. 01:55
Хави официально возглавит испанскую Барселону 8 ноября
Хави официально возглавит испанскую "Барселону" 8 ноября
3 ноября 2021 г. 18:19
Криштиану Роналду опередил главного тренера своей команды
Криштиану Роналду опередил главного тренера своей команды
3 ноября 2021 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi