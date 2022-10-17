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"Карабах" в числе европейских футбольных клубов - победителей всех матчей национальных лиг

"Карабах" в числе европейских футбольных клубов - победителей всех матчей национальных лиг Четыре европейских футбольных клуба выиграли все свои матчи в национальных лигах в этом сезоне.
Футбол
17 октября 2022 г. 10:22
Карабах в числе европейских футбольных клубов - победителей всех матчей национальных лиг

Четыре европейских футбольных клуба выиграли все свои матчи в национальных лигах в этом сезоне.

Как передает Report, в их число вошел и "Карабах".

Агдамский клуб в девяти матчах Премьер-лиги Азербайджана набрал по 3 очка в каждом. Встреча чемпиона страны с командой "Туран Товуз" в III туре была перенесена на 9 ноября.

Люксембургский "Дюделанж" (9), греческий "Панатинаикос" (8), украинский "Днепр-1" (6) также выиграли все свои матчи в чемпионате.

Отметим, что "Карабах" примет "Туран Товуз" 20 октября в XI туре Премьер-лиги Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Avropada xal itirməyən dörd komandadan biridir

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